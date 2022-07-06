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Çalıştığı işyerinden 207 bin lira çaldığı iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı

06.07.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıştığı işyerinden 207 bin lira çaldığı iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı

Bursa'nın İznik İlçesindeki "Köfteci Yusuf" isimli lokantanın şubesinden 207 bin lira çaldığı öne sürülen şubenin müdür yardımcısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şubenin kasasından 207 bin lira çalınmasının ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Emniyet güçlerinin araştırması sonucu, tanınmamak için kafasına karton kutu takarak parayı alan kişinin şubenin müdür yardımcısı Yahya O. (27) olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince dün gece gözaltına alınan Yahya O'nun, paraları polise teslim ettiği öğrenildi.

Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından götürüldüğü adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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