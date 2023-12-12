Çalkantılı evlilik sona erdi! Cardi B 'Yeniden bekarım' diyerek duyurdu

Üç yıl önce aldatılma söylentileri üzerine boşanma davası açan, ancak daha sonra davadan vazgeçen Cardi B, eşi Offset ile ayrıldıklarını "Yeniden bekarım" diyerek duyurdu.

Cardi B, kısa süre önce rapçi eşini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.

Ünlü şarkıcı pazar günü Instagram'da yaptığı canlı yayında hayranlarına artık bekar bir kadın olduğunu açıkladı.

Haberi herkese duyurmak istediğini, yeni yıla "taze" ve "yeniliklere açık" bir şekilde girmek istediğini söyledi. Canlı yayın öncesinde bir açıklama yayımlayan Cardi B, "İnsanların duygularını korumaktan yoruldum. Kendime öncelik vermek zorundayım" ifadesini kullandı.

Rapçi çift Cardi B ve Offset, 2017'de evlendi. Cardi B, aldatılma söylentileri üzerine 2020'de boşanma davası açtı, ancak daha sonra davadan vazgeçti.

Çiftin 5 yaşında Kulture adında bir kızı ve 2 yaşında Wave adında bir oğlu bulunuyor.





