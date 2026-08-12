Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! Alyanslarını paylaştı

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez cephesinden beklenen haber geldi. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ünlü çift, Portekiz'de düzenlenen özel ve samimi bir törenle evlendi. Ronaldo, mutlu haberi alyanslarının fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Çiftin düğününe beş çocukları da katıldı. Oldukça özel ve sade bir tören gerçekleştiren Ronaldo ve Georgina, böylece yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

ALYANSLI PAYLAŞIM

Evlilik haberini bizzat duyuran Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından Georgina ile birlikte taktıkları alyansların fotoğrafını paylaştı.

Ronaldo'nun bu paylaşımı kısa sürede rekor beğeni aldı.

Portekizli futbol yıldızı Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e 1,5 milyon sterlinlik nişan yüzüğüyle evlilik teklifi etmişti.