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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! Alyanslarını paylaştı

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez cephesinden beklenen mutlu haber geldi! Yaklaşık 10 yıllık aşklarını nikâhla taçlandıran ünlü çift, Portekiz'de beş çocuklarının da katıldığı özel bir törenle evlendi. Ronaldo, mutlu haberi alyanslarının fotoğrafıyla duyurdu.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! Alyanslarını paylaştı

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez cephesinden beklenen haber geldi. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ünlü çift, Portekiz'de düzenlenen özel ve samimi bir törenle evlendi. Ronaldo, mutlu haberi alyanslarının fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! Alyanslarını paylaştı 1

Çiftin düğününe beş çocukları da katıldı. Oldukça özel ve sade bir tören gerçekleştiren Ronaldo ve Georgina, böylece yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! Alyanslarını paylaştı 2

ALYANSLI PAYLAŞIM

Evlilik haberini bizzat duyuran Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından Georgina ile birlikte taktıkları alyansların fotoğrafını paylaştı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! Alyanslarını paylaştı 3

Ronaldo'nun bu paylaşımı kısa sürede rekor beğeni aldı.

Portekizli futbol yıldızı Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e 1,5 milyon sterlinlik nişan yüzüğüyle evlilik teklifi etmişti.

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Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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