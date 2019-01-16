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Cally Jane Beech Dubai'den paylaştı

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ÜNLÜLER  | 16.01.2019 10:46 | Son Güncelleme

Aşk Adası (Love Island) programının yıldızlarından Cally Jane Beech, Dubai’de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Cally Jane Beech Dubai'den paylaştı

Aşk Adası (Love Island) programının yıldızlarından Cally Jane Beech, Dubai’de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. İngiltere'nin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Love Island yıldızı Cally-Jane Beech, Dubai’de tatilde.

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27 yaşındaki güzel, kırmızı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Güzel yıldız, geçtiğimiz gün Dubai’de çıktığı yat gezisinden sosyal medya hesabına bol bol fotoğraf ve video paylaştı.

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Kızını 25 yaşındayken kucağına alan Cally-Jane Beech, bebeğinin babası Luis Morrison’la geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı. Şimdilerde hayatında biri olmayan Cally Jane Beech, bir süredir tatilde.


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Anahtar Kelimeler:
Cally Jane Beech dubai Love Island

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