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Cam parçaları gözüne saplanan çocuk, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

14.01.2021 21:30 | Son Güncelleme:
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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz: - "Önce iris dokusunu antibiyotikle yıkadık sonra yerine yerleştirdik. Ardından yeniden gözbebeğini oluşturduk. Kornea dokusunu yerine yerleştirdik ve diktik" - Belinay Avcı: - "Ameliyatın ardından eskisi gibi kitap okumaya başladım. Yeniden görmek çok güzelmiş"

İZMİR (AA) - Aydın'da avize parçasının kırılan camları gözüne saplanan 9 yaşındaki çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Belinay Avcı, 2 hafta önce babası Adnan Avcı ile yastık savaşı yaparken, yastığın avizeye çarparak kırılması sonucu sol gözüne cam parçaları isabet etti.

Acı içinde kıvranan çocuk, ilk olarak Aydın'ın da bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Burada yapılan ilk muayene de çocuğun gözüne isabet eden cam parçalarının kornea ve gözbebeğine zarar verdiği tespit edildi.

Bunun üzerine aile çocuklarını, önce Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi Hastanesine oradan da İzmir'deki özel bir hastaneye götürdü.

Göz sağlığı ve hastalıkları bölümünde Prof. Dr. Safiye Yılmaz tarafından muayene edilen Belinay'ın acil olarak ameliyata alınmasına karar verildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Safiye Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belinay'ın muayene ettiğinde gözünde görme kaybının olduğunu söyledi.

Çocuğun durumuna bir doktor olarak çok üzüldüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hastamızın kornea dokusunu çok küçük bir parçası tutuyordu. Buna rağmen kornea dokusu canlıydı. En sağlıklı olanı kendisine ait olan dokunun yerine yerleştirilmesiydi. Göze renk veren iris dokusu dışardaydı. Hemen ameliyata almamız lazımdı. Önce iris dokusunu antibiyotikle yıkadık sonra yerine yerleştirdik. Ardından yeniden gözbebeğini oluşturduk. Kornea dokusunu yerine yerleştirdik ve diktik. Göz kapağının içinde cam parçaları vardı onları da temizleyerek 5 dikiş attık. Kızımız ameliyattan bir gün sonra görmeye başlaması hem beni hem kendisini hem de ailesini çok mutlu etti."

Belinay Avcı ise Yılmaz'ın yaptığı ameliyat sayesinde yeniden sağlığına kavuştuğunu anlatırken, "Sol gözümü kaybedeceğim diye çok korktum. Ailem bana bu süreçte hep destek oldu. Ameliyatın ardından eskisi gibi kitap okumaya başladım. Yeniden görmek çok güzelmiş." diye konuştu.

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