Garip ama gerçek! Çamaşır makinesinde tereyağı yapmak mümkün

Daha önce tereyağı yaptınız mı? Eğer yaptıysanız sürecin ne kadar meşakkatli olduğunu bilirsiniz. Geleneksel usullere göre tereyağı yapıldığında biriktirilen kaymaklar uzun uzun çalkalanır. Saatlerce karıştırılır ve lezzetli bir tereyağı elde edilir. Tabii bu süre içinde eller, kollar ve omuzlar bitap düşer. Şimdi size hiç yorulmadan yapabileceğiniz lezzetli mi lezzetli bir tereyağı tarifi veriyoruz. Kaymaklarınızı ve çamaşır makinenizi hazırlayın!

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE TEREYAĞI YAPIMI