Garip ama gerçek! Çamaşır makinesinde tereyağı yapmak mümkün

Daha önce tereyağı yaptınız mı? Eğer yaptıysanız sürecin ne kadar meşakkatli olduğunu bilirsiniz. Geleneksel usullere göre tereyağı yapıldığında biriktirilen kaymaklar uzun uzun çalkalanır. Saatlerce karıştırılır ve lezzetli bir tereyağı elde edilir. Tabii bu süre içinde eller, kollar ve omuzlar bitap düşer. Şimdi size hiç yorulmadan yapabileceğiniz lezzetli mi lezzetli bir tereyağı tarifi veriyoruz. Kaymaklarınızı ve çamaşır makinenizi hazırlayın!
Öncelikle ev yapımı yoğurdunuzun ve kaynattığınız sütün üzerindeki kaymağı biriktirmeniz gerekiyor. Yoğurt yaptıkça ve süt kaynattıkça kaymakları bir kaba alıp tereyağında kullanmak için dondurucunuzda bekletebilirsiniz.
Yaklaşık 1 kg kaymak 400-500 gr tereyağına denk geliyor. Hesaplamanızı buna göre yapabilirsiniz.
Dondurucudan çıkardığınız kaymakların çözülmesini bekleyin.
5 litrelik plastik kavanozun içine kaymağın tamamını alın. Kapağını sımsıkı olacak şekilde kapatın.
Kavanozu büyük bir çarşafa iyice sarın. Çarşafı uçlarından bağlayın. Çamaşır makinesinde çarşafın açılmasını istemiyorsanız bir de yastık kılıfına geçirin.
Ardından sarıp sarmaladığınız kavanozu çamaşır makinesine yerleştirin.
Tereyağını sıcak ayardan korumak için makinenizi sıfır dereceye getirin. Ayrıca sıkma ayarına ayarlayın. Yaklaşık 55 dakika sıkma ayarında çalışması tereyağı yapımı için yeterli olur.
Bu sırada 1-2 litre buzlu su hazırlayın.
55 dakika sonra kavanozu açın. 2 su bardağı buzlu suyu kavanoza ekleyin ve kapağını kapatın. Yaklaşık 2 dakika boyunca elinizde çalkalayın.
Temiz bir torbanın altına kap yerleştirin. Çalkalama sonrasında kavanozun içinde oluşan yağı torbaya dökün.
Torbayı iyice sıktırarak yağın sularından arındırın.
Şimdi tereyağımıza banyo yaptıracağız. 2-3 bardak buzlu suyu bir kaba alın. Torbadan çıkardığınız yağı top haline getirin ve suyun içine yerleştirin.
Top halindeki yağı suyun içinde sürekli sıkın ve sütlerden arınmasını sağlayın. Bu işlem saf bir tereyağı elde etmenizi sağlar.
Aynı işlemi tazelediğiniz buzlu suyla bir kez daha tekrarlayın.
Uygun gördüğünüz bir kaba tereyağınızı yerleştirin ve üzerine şekil verin.
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