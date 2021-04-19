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Cambridge Dükü Prens William, Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin endişelerini paylaştı

19.04.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William, Avrupa Süper Ligi'nin futbola zarar vereceğini belirterek, taraftarların endişesini paylaştığını belirtti.

Cambridge Dükü Prens William, Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin endişelerini paylaştı

Prens William, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, en alt seviyeden en üste kadar tüm futbol topluluğunun, rekabet ve adalet değerlerinin her zamankinden daha fazla korunması gerektiğini kaydetti.

Aynı zamanda İngiltere Futbol Birliği (FA) Başkanı da olan Prens William, taraftarların Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin endişesini paylaştığını ve ligin futbola zarar verme riski taşıdığını ifade etti.

AVRUPA SÜPER LİGİ

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu.

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedilmişti.

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off turunda iki maçta karşılaşacağı aktarılmıştı.

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Avrupa Süper Ligi
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İnşallah bizim ülkemizden de bir takım seçerler ve inşallah Fenerbahçe olur o takımda

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