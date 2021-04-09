Camdaki Kız dizisi 1. bölüme damga vuran Nalan'ın banyo sahnesi! Burcu Biricik, Camdaki Kız'daki rolüyle olay oldu

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi, 8 Nisan Çarşamba akşamı 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Camdaki Kız'ın 1. bölümünde, küçük yaştan beri kıyafetlerinden beslenmesine kadar annesinin baskılarına maruz kalan Nalan'ın banyo yaptırıldığı sahne ise izleyenleri etkiledi.
Son olarak Kırmızı Oda'daki rolüyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, Nalan'ı canlandırdığı Camdaki Kız'daki performansıyla da dikkat çekti. Kırmızı Oda'da birlikte rol alan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, bu defa Camdaki Kız'da buluştu.
Burcu Biricik, Camdaki Kız'da emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğu olan Nalan rolünü canlandırıyor. Feyyaz Şerifoğlu ise Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu ailesinin oğlu rolüyle ekranlara döndü. İkilinin kaderleri ise ailelerinin baskısıyla evlendirilmek için buluşmalarıyla değişti.
Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’dan sonra ‘Camdaki Kız’la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer almış oldu.
Camdaki Kız dizisi ilk bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları dizideki karakterler hakkında, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda'yı da unutmayarak çok sayıda paylaşım yaptı.
Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır…
Diğer yandan Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.
Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?
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