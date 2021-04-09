Camdaki Kız dizisi 1. bölüme damga vuran Nalan'ın banyo sahnesi! Burcu Biricik, Camdaki Kız'daki rolüyle olay oldu

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi, 8 Nisan Çarşamba akşamı 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Camdaki Kız'ın 1. bölümünde, küçük yaştan beri kıyafetlerinden beslenmesine kadar annesinin baskılarına maruz kalan Nalan'ın banyo yaptırıldığı sahne ise izleyenleri etkiledi.

KIRMIZI ODA'DAN SONRA YENİ DİZİDE BULUŞTULAR!

Son olarak Kırmızı Oda'daki rolüyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, Nalan'ı canlandırdığı Camdaki Kız'daki performansıyla da dikkat çekti. Kırmızı Oda'da birlikte rol alan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, bu defa Camdaki Kız'da buluştu.

Burcu Biricik, Camdaki Kız'da emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğu olan Nalan rolünü canlandırıyor. Feyyaz Şerifoğlu ise Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu ailesinin oğlu rolüyle ekranlara döndü. İkilinin kaderleri ise ailelerinin baskısıyla evlendirilmek için buluşmalarıyla değişti.

GÜLSEREN BUDAYIOĞLU'NUN 4. ESERİ DE DİZİ OLDU!

Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’dan sonra ‘Camdaki Kız’la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer almış oldu.