Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan buluştu! Yeni bölümü birlikte izlediler

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı rolle adını duyuran Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisiyle adeta patlama yaptı. İki popüler dizide de Burcu Biricik ile başrolü paylaşan Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalisti olduğu ortaya çıkmıştı.

CAMDAKİ KIZ'I AJDA PEKKAN'LA BİRLİKTE İZLEDİ!

Uzun süre Ajda Pekkan'la birlikte çalışan Feyyaz Şerifoğlu, usta sanatçıyla yeniden buluştu. Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız'ın son bölümünü Ajda Pekkan'la birlikte izleyen Feyyaz Şerifoğlu o anlarda çekilen fotoğrafı da Instagram'dan paylaştı. Şerifoğlu paylaşımına ,"Ve hayatımın en kıymetli gecesini yaşıyorum. Canım süper starım Ajda Pekkan ile beraber Camdaki Kız izlemek paha biçilemez. İyi ki varsınız" notunu yazdı.



Ajda Pekkan da Feyyaz Şerifoğlu'nun yaptığı paylaşımı kendi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcılıktan sonra oyunculuğa adım atan Şerifoğlu’nun ilk single çalışması “Gidene” ise 18 Aralık 2020'de tüm dijital platformlarda yerini almıştı.





