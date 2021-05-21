Camdaki Kız 7. yeni bölüm fragmanında dehşete düşüren şiddet sahnesi! Feride kızı Nalan'ı dövüyor

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 7. yeni bölümüyle 27 Mayıs Perşembe akşamı ekranda olacak.
Camdaki Kız son bölümde Sedat ve Nalan aşklarını ilan etmiş ve öpüşmüşlerdi.
Ancak o anlara Nalan'ın annesi Feride şahit olmuştu.
Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Sedat ve Nalan öpüştüğünü gören Feride çıldırıyor.
Bu yüzden Nalan'ın kaybolduğunu düşündüğü ahlakını kendince geri getirmeye çalışıyor.
Ancak Feride'nin uyguladığı şiddet Nalan'ın sağlığını tehlikeye atacak bir boyuta geliyor. Bayılan Nalan'ı ise Muzo buluyor.
Sedat ve Nalan’ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla, Feride, Nalan’ın hayatını yeniden zindan etmeye başlar.
Rafet ise, Sedat ve Nalan ilişkisinin sorunsuz devam etmesinden ötürü oldukça mutludur. Bu yüzden Nalan’ı Koroğlu ailesinin namına yaraşır bir düğün alışverişine götürmeye karar verir.
Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri olan Rafet’in Nalan’a çok pahalı bir hediye verdiğini öğrenir. Bu durum Gülcihan’ı çileden çıkarır ve sonunda öfkesi ona çok büyük bir hata yaptırır.
Diğer yandan Sedat, Nalan’la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döner. Ama hiç beklemediği bir kişi, onu büyük bir hatanın eşiğinden çevirecektir.
Nalan kendisini aşkın büyüsüne kaptırmışken, babasının da desteğiyle, Feride’den gizlice Sedat’la buluşmaya karar verir. Bu buluşmada, hayatının en mutlu anını yaşar. Ancak onu bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir. Feride, Sedat ve Nalan'ı öpüşürken görüyor.
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