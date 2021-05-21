Camdaki Kız 6. son bölüme damga vuran Nalan ve Sedat'ın öpüşme sahnesi! Feride'ye yakalandılar

Nalan, Sedat'ın isteği üzerine daha da rahat davranmaya ve kendisini kasmamaya çalıştı. Billur'un verdiği yakınlaşma taktiklerini düşünen Nalan, Sedat'a yakınlaşmayı başardı ve onu öptü. Aşkın büyüsüne kapılan Nalan ve Sedat bir kez daha öpüştü. Nalan'ı Sedat ile öpüşürken gören Feride'nin dünya başına yıkıldı.

Nalan ve Sedat, Feride'den gizli yemeğe çıktı. Sedat, düğün telaşından korkarak evliliği hızlandırmak adına yıldırım nikahı teklifini sundu. Ancak Nalan, annesinin korkusuyla asla yıldırım nikahıyla evlenemeyeceğinin farkındadır. Nalan, Sedat'ın bu teklifini kabul etmedi.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi , 20 Mayıs Perşembe akşamı 6. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan ve Sedat'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder. Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır.

Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler.

Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder.

Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.

Tüm bunlar yaşanırken Sedat ve Nalan yakınlaşmaya başlar.



Çıktıkları bir yemek Nalan için dönüm noktası olacaktır.

Feride'nin endişeleri gerçek gerçekleşecek mi? Nalan ve Sedat ilişkisi nasıl bir ivme kazanacak?





