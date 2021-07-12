Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'dan kankası Ezgi Mola'ya: Bedavadan...

Ünlü oyuncular Enis Arıkan ve Ezgi Mola, konservatuvar yıllarından beri çok yakın iki arkadaş. Ünlüler camiasında pek sık görmediğimiz bir bağa sahip olan oyuncular, eğlenceli kişilikleriyle sadece birbirine değil çevredeki herkese iyi geliyor. Birlikte çektikleri Instagram videoları ve "Kocan Kadar Konuş" serisindeki sahneleri, izleyicilerin gönlünde taht kuran bir ikili olmalarını sağladı. Son dönemde, birlikte "10 11 12" oyunu ve "Alice" müzikalinde oynayarak dostluklarını tiyatro sahnesine taşıyan ikili bu sezon biraz ayrı düştü. Çünkü Ezgi Mola "Masumlar Apartmanı" çekimleriyle ve reklam projeleriyle, Enis Arıkan da Exxen'deki programı ve "Camdaki Kız" ile çok meşguldü. Tatilde de Ezgi Mola'nın yeni dizisi "Erşan Kuneri" yüzünden ayrı kalsalar da, birbirlerine destek olmayı ihmal etmiyorlar.

"Bedavadan..."

Tatiline Çeşme'de devam eden Enis Arıkan, Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın mekanına da uğradı. Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola orada olmasa da, her zamanki gibi onlara laf atmayı da ihmal etmedi.

Kanka kontenjanından bedava ağırlanan ünlü isim, arkadaşı Ezgi Mola'ya laf attı: "Ezgim çok sağol, bedavadan boğazım ıslanıyor."

