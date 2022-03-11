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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski hali sosyal medyayı çalkaladı! 'Gluteni kesince ben'

11.03.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerioğlu, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin paylaştığı Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Camdaki Kız'da hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Biricik'in, kariyerinin ilk yıllarında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasına ait görüntüleri, sosyal medyayı çalkaladı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in 2011 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Burcu Biricik'in eski haline sayısız yorum yapıldı.

Antalya'da doğan Burcu Biricik, anne ve babasının boşanması nedeniyle erken yaşta iş hayatına atıldı. Henüz 17 yaşındayken bir ajansta asistan olarak çalışan Burcu Biricik, 2006 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! 'Gluteni kesince ben'

Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümünü okurken, Bornova Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Burcu Biricik, Ümit Milli dizisiyle ekran macerasına adım attı. Burcu Biricik'in hayatı, 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasıyla değişti. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmanın jüri koltuğunda; Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimler oturuyordu.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! 'Gluteni kesince ben'

Yarışmayı birincilikle bitiren Burcu Biricik, final konuşmasında ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum'' sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! 'Gluteni kesince ben'

Burcu Biricik'in eski haline sosyal medyada sayısız yorum yapıldı. İşte Burcu Biricik'in 23 yaşındaki görüntüsüne gelen bazı yorumlar:

  • 'Yüzüm oturdu' diyebilecek tek sanatçı...

  • Sadece zayıflamış, hala çok güzel.

  • Gluteni ve şekeri kesince ben..

  • Göz kapağı da mı kilo verince eridi?

  • Sesi çok değişik. Bence ses teli nodül ameliyatı yaptırmış

  • Estetik yok, sadece makyaj yapmayı öğrenmiş.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! 'Gluteni kesince ben'

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! 'Gluteni kesince ben'

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! 'Gluteni kesince ben'


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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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