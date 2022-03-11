Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski hali sosyal medyayı çalkaladı! 'Gluteni kesince ben'

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in 2011 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Burcu Biricik'in eski haline sayısız yorum yapıldı.

Antalya'da doğan Burcu Biricik, anne ve babasının boşanması nedeniyle erken yaşta iş hayatına atıldı. Henüz 17 yaşındayken bir ajansta asistan olarak çalışan Burcu Biricik, 2006 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümünü okurken, Bornova Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Burcu Biricik, Ümit Milli dizisiyle ekran macerasına adım attı. Burcu Biricik'in hayatı, 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasıyla değişti. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmanın jüri koltuğunda; Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimler oturuyordu.

Yarışmayı birincilikle bitiren Burcu Biricik, final konuşmasında ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum'' sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Burcu Biricik'in eski haline sosyal medyada sayısız yorum yapıldı. İşte Burcu Biricik'in 23 yaşındaki görüntüsüne gelen bazı yorumlar:

'Yüzüm oturdu' diyebilecek tek sanatçı...

Sadece zayıflamış, hala çok güzel.

Gluteni ve şekeri kesince ben..

Göz kapağı da mı kilo verince eridi?

Sesi çok değişik. Bence ses teli nodül ameliyatı yaptırmış

Estetik yok, sadece makyaj yapmayı öğrenmiş.



