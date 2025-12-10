MAGAZİN

Valizlerle kaçmaya çalışmışlar! Güllü'nün kızının firar girişimi kameraya yansıdı... İşte o görüntü

Şarkıcı Güllü'nün ölümü sonrası başlayan soruşturma boyut değiştirdi. Dün akşam saatlerinde Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan isimlerin sayısı artarken, firar girişimi ise anbean kameralara yansıdı. Ellerinde valizlerle kaçmaya çalışan şüpheliler, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Valizlerle kaçmaya çalışmışlar! Güllü'nün kızının firar girişimi kameraya yansıdı... İşte o görüntü
Devrim Karadağ

Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü sonrası başlayan soruşturma boyut değiştirdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

YAKALANMADAN HEMEN ÖNCE... KAMERAYA YANSIDI

Gülter ve Ulu'nun yurt dışına kaçma girişimi sırasında yakalandığı belirtilirken, güvelik kameralarına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.

Valizlerle kaçmaya çalışmışlar! Güllü nün kızının firar girişimi kameraya yansıdı... İşte o görüntü 1

VALİZLERLE FİRAR GİRİŞİMİ

ATV'nin elde ettiği kamera görüntülerinde Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu ile evde bulunan bir kişinin ellerinde valizlerle apartmandan çıktıkları anlar yer aldı.

Bir yere yetişmek için aceleleri varmış gibi hızlı hareket ettikleri görülen 3 isim, daha sonrasında polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Valizlerle kaçmaya çalışmışlar! Güllü nün kızının firar girişimi kameraya yansıdı... İşte o görüntü 2

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASIYLA GÖZALTI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu arada dosya için gizlilik kararı çıkarıldı.

Valizlerle kaçmaya çalışmışlar! Güllü nün kızının firar girişimi kameraya yansıdı... İşte o görüntü 3

‘İĞNEYLE KUYU KAZDIK’

Şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.

Valizlerle kaçmaya çalışmışlar! Güllü nün kızının firar girişimi kameraya yansıdı... İşte o görüntü 4

Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
cellqdını doğurmak ..adlı eser ...kitapnolacak bir hayat hayırsız bir evlat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
