Valizlerle kaçmaya çalışmışlar! Güllü'nün kızının firar girişimi kameraya yansıdı... İşte o görüntü

Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü sonrası başlayan soruşturma boyut değiştirdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

YAKALANMADAN HEMEN ÖNCE... KAMERAYA YANSIDI

Gülter ve Ulu'nun yurt dışına kaçma girişimi sırasında yakalandığı belirtilirken, güvelik kameralarına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.

VALİZLERLE FİRAR GİRİŞİMİ

ATV'nin elde ettiği kamera görüntülerinde Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu ile evde bulunan bir kişinin ellerinde valizlerle apartmandan çıktıkları anlar yer aldı.

Bir yere yetişmek için aceleleri varmış gibi hızlı hareket ettikleri görülen 3 isim, daha sonrasında polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASIYLA GÖZALTI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu arada dosya için gizlilik kararı çıkarıldı.

‘İĞNEYLE KUYU KAZDIK’

Şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.