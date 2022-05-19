Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı

43 yaşındaki ünlü oyuncu Selma Ergeç'in Yasmin Öz adında bir kız çocuğu bulunuyor. Tıp Fakültesini yarıda bırakıp oyuncu olmaya karar veren Selma Ergeç'in eşinin kim olduğunu duyanlar şaşırıyor.

SELMA ERGEÇ'İN EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Selma Ergeç 2015'te Can Öz ile hayatını birleştirdi.

İkili 2 yıllık birliktelikten sonra evlenme kararı aldı.

Selma Ergeç ile evliliği yaklaşık 7 yıldır devam eden Öz, sosyal medyadan eşiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Can Öz, Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz’in oğludur.

Boston'da Sosyoloji eğitimi gören Can Öz, Can Yayınevi'nin sahibidir.



