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Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı

19.05.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hatice Sultan rolüyle akıllara kazınan Selma Ergeç, Camdaki Kız dizisinde Selen rolüne hayat verdi. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı...

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı

43 yaşındaki ünlü oyuncu Selma Ergeç'in Yasmin Öz adında bir kız çocuğu bulunuyor. Tıp Fakültesini yarıda bırakıp oyuncu olmaya karar veren Selma Ergeç'in eşinin kim olduğunu duyanlar şaşırıyor.

SELMA ERGEÇ'İN EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Selma Ergeç 2015'te Can Öz ile hayatını birleştirdi.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı

İkili 2 yıllık birliktelikten sonra evlenme kararı aldı.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı

Selma Ergeç ile evliliği yaklaşık 7 yıldır devam eden Öz, sosyal medyadan eşiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı

Can Öz, Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz’in oğludur.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı

Boston'da Sosyoloji eğitimi gören Can Öz, Can Yayınevi'nin sahibidir.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı


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Anahtar Kelimeler:
Selma Ergeç Camdaki Kız dizisi
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