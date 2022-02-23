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Camdaki Kız'n Muzo'su Enis Arıkan'dan set pozu

23.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alice müzikali ile sahnelerde tozu dumana katan Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan'dan set pozu geldi. Rol arkadaşları ile çekildiği kareyi paylaşan Enis Arıkan, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan paylaşımına "Bizimki büyük bir aşk hikayesi" notunu düştü.

Camdaki Kız'n Muzo'su Enis Arıkan'dan set pozu

Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kanal D'nin sevilen yapımları arasına adını yazdıran Camdaki Kız dizisi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, sette rol arkadaşları ile bol bol vakit geçiriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Enis Arıkan, rol arkadaşları Burcu Biricik, Devrim Yakut, Selma Ergeç ve Merve Polat ile çekildiği kareyi Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

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Enis Arıkan, arkadaşlarıyla verdiği poza, "Bizimki büyük bir aşk hikayesi" notunu düştü. Arıkan'ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Enis Arıkan Camdaki Kız dizisi
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