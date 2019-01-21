Camı yalayan tilkinin ilginç görüntüleri

So\u011fuk havan\u0131n etkisiyle \u015fehre inen tilki, camdan i\u00e7eri girmek isterken ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturdu. Nerede \u00e7ekildi\u011finin bilgisi verilmeyen g\u00f6r\u00fcnt\u00fc sosyal medyada yay\u0131ld\u0131.D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc fast food zincirinde kola ve patates skandal\u0131Ayasofya'da \u00e7\u0131plak poz veren Bel\u00e7ikal\u0131 model: Tehlikeyi seviyorumSite \u00f6n\u00fcnde ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131!
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