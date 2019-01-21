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Camı yalayan tilkinin ilginç görüntüleri

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

Camı yalayan tilkinin ilginç görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Soğuk havanın etkisiyle şehre inen tilki, camdan içeri girmek isterken ilginç görüntü oluşturdu. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü sosyal medyada yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tilki soğuk kar CAM

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