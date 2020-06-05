Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.

Van'da merkezde belirlenen 162 camide dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Hazreti Ömer Camisi ve avlusunda vatandaşlar Beşyol Meydanı'na kadar yolları doldurarak namaz kıldı.

Muş, Hakkari ve Bitlis'te de Sağlık Müdürlüğü ve müftülük ekiplerince yapılan kontrollerin ardından namaza alındı.

Vatandaşların, açık havada kılınan cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

