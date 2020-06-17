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Çamlıbel Elektrik abonelerinin e-devlet üzerinden gerçekleştirdiği işlem sayısı arttı

SİVAS HABERLERİ  | 17.06.2020 15:08 | Son Güncelleme

Çamlıbel Elektrik abonelerinin e-devlet üzerinden gerçekleştirdiği işlem sayısı arttı

SİVAS (AA) - CK Enerji Çamlıbel Elektrik'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde e-devlet üzerinden yapılan işlem sayısının ocak-şubat dönemine göre 2,5 kat arttığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde 500 binin üzerinde müşterisine bilgilendirme amaçlı SMS gönderen firma, online hizmetleriyle de öne çıktı.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Kovid-19 salgını nedeniyle müşteri hizmet merkezlerinde çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak düzenlerken, diğer yandan da müşterilerine sosyal medya, afiş ve SMS ile ulaşarak "işlemlerinizi evden çıkmadan online yapabilirsiniz" bilgilendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bu dönemde vatandaşların evlerinden çıkmamalarının önemli olduğuna vurgu yapan Tekin, şunları kaydetti:

"Abonelerimizin müşteri hizmet merkezlerimizde (MÜHİM) gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını online olarak yapabilecekleri bilgisini çeşitli mecralar üzerinden paylaştık. Bununla ilgili faturalara bilgilendirme mesajları koyarken, bizdeki bilgileri güncel olan 500 binden fazla müşterimize SMS göndererek, tüm başvurularını online olarak yapabileceklerini duyurduk. Şirketimiz, e-devlet portalı üzerinden de işlemlerin yapılmasına yönelik altyapısını daha önceden tamamlayarak hizmet vermeye başlamıştı. Yapmış olduğumuz bu bilgilendirmeler neticesinde, e-devlet kullanım oranı 2020 yılının ilk 2 ayına göre 2,5 kat artış gösterdi."

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