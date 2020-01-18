YURTHABER
  4. Çamlıca Köyü Bocuk Gecesi ile renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Çamlıca Köyü Bocuk Gecesi ile renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

EDİRNE HABERLERİ  | 18.01.2020 22:40 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü’de geleneksel olarak devam eden Bocuk Gecesi bu sene de birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü’de geleneksel olarak devam eden Bocuk Gecesi bu sene de birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. İlginç makyajlı yüzleri ve kostümleriyle korku köyüne gelen binlerce misafir, korkunun tadına vardı.
Kışın en soğuk gecesi olarak bilinen gecede nesilden nesle düzenlenen Bocuk Gecesi için bu sene de Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından da misafirler Keşan’ın Çamlıca Köyü’ne akın etti. Ziyaretçiler öncelikle yüzlerini kurulan stantlarda yüzlerine makyaj yaparken, diğer taraftan da bugün yenildiği takdirde Bocuk’tan koruyacağına inanılan kabak tatlısını yedi. Sonrasında misafirler giydikleri birbirinden ilginç kostümleriyle Çamlıca sokaklarında ev korkutmasına çıktılar.
Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. ‘Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

’Korku’ dolu bir Balkan geleneği
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyü, Orta Çağ’dan bu zamana süregelen bir geleneği yaşatıyor. Bocuk Gecesi, kuşaktan kuşağa çeşitli efsanelerle aktarılmış "korku" dolu bir Balkan geleneği olarak biliniyor.
Bocuk Gecesi’nde çeşitli mitolojik karakterlerin kostümlerini giyen gençler, insanları korkutuyor. Evlerini Bocuk’tan korumak isteyenlerin ise yapmaları gereken tek şey ise kabak tatlısı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Türkiye’nin en büyük inovasyon zirvesi öncesi Trakya Üniversitesine önemli davetTürkiye’nin en büyük inovasyon zirvesi öncesi Trakya Üniversitesine önemli davet
Keşan’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralıKeşan’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
06:59
Sabah
08:30
Öğle
13:29
İkindi
15:56
Akşam
18:19
Yatsı
19:44

Edirne Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

Meriç Eczanesi
Merkez
Süer Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.