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Çamura batan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, dere yatağı içerisinde çamura saplanan ve bulunduğu yerden bir daha çıkamayan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.Adıyaman- Kahta Karayolu 5.kilometrede bulunan fuar alanı yakınlarında dere yatağı içerisinde bir eşeğin çamura saplandığını fark eden vatandaşlar eşeği bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı.

Adıyaman’da, dere yatağı içerisinde çamura saplanan ve bulunduğu yerden bir daha çıkamayan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Adıyaman- Kahta Karayolu 5.kilometrede bulunan fuar alanı yakınlarında dere yatağı içerisinde bir eşeğin çamura saplandığını fark eden vatandaşlar eşeği bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Gövdesine kadar çamur içerisine gömülen eşek için vatandaşlar olay yerine itfaiye ekipleri çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri eşeğin vücuduna bez halatlar bağladı. Eşeğin zarar görmemesi için bağlanan bez halatlar sayesinde eşek bulunduğu yerden yapılan çalışmalar sonucunda çekilerek çıkarıldı.

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