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Çan Belediyesi 3 boyutlu maske üreterek sağlık çalışanlarına hediye etti

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 17.04.2020 23:03 | Son Güncelleme

Çan Belediyesi tarafından Robotik /3D atölyesinde üretilen 3 boyutlu maskeler sağlık çalışanlarına hediye ediliyor.Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medya sayfasından "Çan Belediyesi olarak üretmeye, ürettiklerimizi de paylaşmaya devam ediyoruz" diyerek paylaşımda bulundu.

Çan Belediyesi 3 boyutlu maske üreterek sağlık çalışanlarına hediye etti

Çan Belediyesi tarafından Robotik /3D atölyesinde üretilen 3 boyutlu maskeler sağlık çalışanlarına hediye ediliyor.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medya sayfasından "Çan Belediyesi olarak üretmeye, ürettiklerimizi de paylaşmaya devam ediyoruz" diyerek paylaşımda bulundu. Başkan Öz, “Robotik/3D atölyesinde kendi imkanlarımız doğrultusunda sağlık çalışanlarımız için 3 boyutlu yazıcılar vasıtası ile yüz koruyucu siperlik üretimine başladık. Daha önce hastane personelimiz ile paylaştığımız ve üretimine devam ettiğimiz yüz koruyucu maskeleri, bu süreçte her daim alkışı hak eden ve yanlarında olmaya devam ettiğimiz 112 İlk Yardım ve Acil personeline de armağan ettik. Sağlık çalışanlarımız için bu üretimi yapan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Çan Belediyesi 3 boyutlu maske üreterek sağlık çalışanlarına hediye etti

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