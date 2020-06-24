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Çan Belediyesi mesire alanı için sözleşme imzaladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.06.2020 13:58 | Son Güncelleme

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan ile Aşıklar mesire alanı tesislerinin işletme hakkının 10 yıl süreyle Çan Belediyesine tahsis edilmesini içeren sözleşme imzaladı.Mesire alanının tahsisi için imzaların atılmasının ardından açıklamada bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘’Çan Orman İşletme Müdürlüğü Amenajman Planı 134-135 nolu bölme içerisinde kalan Çan Çamlık C tipi mesire alanı tesislerinin işletme hakkı 10 yıl süreyle Çan Belediyesine tahsis edilmesini içeren sözleşmeyi imzaladık.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan ile Aşıklar mesire alanı tesislerinin işletme hakkının 10 yıl süreyle Çan Belediyesine tahsis edilmesini içeren sözleşme imzaladı.
Mesire alanının tahsisi için imzaların atılmasının ardından açıklamada bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘’Çan Orman İşletme Müdürlüğü Amenajman Planı 134-135 nolu bölme içerisinde kalan Çan Çamlık C tipi mesire alanı tesislerinin işletme hakkı 10 yıl süreyle Çan Belediyesine tahsis edilmesini içeren sözleşmeyi imzaladık. 5.2 hektardan 10.93 hektara çıkardığımız mesire alanımızda güzel şehrimize yeni projeler katmak ve hemşerilerimiz ile güzel bir Çan hayalimiz devam edecek’’ dedi.

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