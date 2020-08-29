YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çan Belediyesi oryantiring bilgi yarışmasında ödül töreni

Çan Belediyesi oryantiring bilgi yarışmasında ödül töreni

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.08.2020 18:52 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Oryantiring Bilgi Yarışması sonuçlandı ve katılımcılar ödüllerini aldı.Çan’da iki gün süren yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Oryantiring Bilgi Yarışması sonuçlandı ve katılımcılar ödüllerini aldı.
Çan’da iki gün süren yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Sporculara, katılımcılara teşekkür eden ve dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “İlkokul öğrencilerimizin gelişimi adına gerçekleştirdiğimiz bilgi yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize, destekleri ile katılım sağlayan velilerimize ve organizasyonda pay sahibi olan belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı

Çanakkale Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:32
Öğle
13:20
İkindi
17:02
Akşam
19:58
Yatsı
21:22

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Akbay Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çardak Kum Adası yaz sezonuna hazırlanıyor
Çardak Kum Adası yaz sezonuna hazırlanıyor
Çomü’de 2015-2016 Dönemi İlk Kayıtları Yapıldı
Çomü’de 2015-2016 Dönemi İlk Kayıtları Yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.