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  4. Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

Çan Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.Sokak hayvanlarına yardım, vicdani görevimizdir prensibiyle hareket eden Çan Belediyesi ekipleri, daha önce şehrin muhtelif yerlerine konulan mama kaplarını tamamlayarak, yiyecek ihtiyaçlarını giderdi.

Çan Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.
Sokak hayvanlarına yardım, vicdani görevimizdir prensibiyle hareket eden Çan Belediyesi ekipleri, daha önce şehrin muhtelif yerlerine konulan mama kaplarını tamamlayarak, yiyecek ihtiyaçlarını giderdi. Çan Belediyesi ve Başkan Bülent Öz, sosyal medya hesaplarından “Sokaktaki tüm yardıma muhtaç canlarımıza sahip çıkalım ve onları unutmayalım.” Paylaşımında bulunarak vatandaşları da sokak hayvanları için hassas olmaya davet etti.

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Merkez
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Ayvacik
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Bayramic
Merve Eczanesi
Biga
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