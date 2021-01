Can dostlar unutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için tüm sene boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğuduğu bu dönemde de artırarak sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları ve kent merkezine uzak bölgelerde yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri görevde.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava nedeniyle aç kalan, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverlerin de desteğini alarak mama dağıtımını sürdürüyor. Enerji oranları yüksek mamalar kent merkezinde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sokak hayvanlarına ulaştırılıyor. Her hafta 1 tona yakın mama dağıtımı yapılıyor. Kış aylarında nüfusları azalan turistik Foça, Çeşme, Karaburun, Dikili, Menderes ve Seferihisar başta olmak üzere metropol dışındaki toplam 19 ilçeye her hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler şube müdürlükleri aracılığıyla 14 tonun üzerinde mama düzenli olarak dağıtılıyor.