Can dostlara mama desteği

İzmir’de Menderes Belediyesi, sokak hayvanlarına mama desteğine devam ediyor.

Menderes Belediyesi Veterineri İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşamak zorunda olan hayvanlar için mama desteği veriyor. Mamalar ilçenin dört bir noktasındaki sokak hayvanlarına belediye ekiplerince ulaştırılırken, can dostlara soğuk kış günlerinde destek olunuyor.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimiz andan itibaren başlattığımız mama dağıtım uygulamamız tüm hızıyla sürüyor. Özellikle yiyecek bulmakta zorlanılan ücra noktalar başta olmak üzere ilçemizin her noktasına mama dağıtımlarımız veteriner işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Besleyici, besin değeri yüksek olan mamalarımızı can dostlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.