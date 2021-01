Can dostların moda atölyesi

El emeklerini her alanda değerlendirmekte usta olan Altındağlı kadınlar, şimdi de evcil hayvan modasına el attı. Altındağlı kadınların dikiş atölyesi, can dostların moda evi oldu.

Altındağlı kadınlar, evcil hayvan modasına da el attı. Pet-shop’larda satılmak üzere evcil hayvanlar için kışlık kıyafet ve kostüm diken kadınların büyük ilgi gören kostüm dikiş atölyesinde siparişlerin hızına yetişilemiyor. Altındağlı kadınlar ayrıca Altın Eller Kadın Kooperatifi çatısı altında satış yaparak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Altındağlı kadınların her alanda çok becerikli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Asım Balcı, “Evcil hayvan kostümü sektörü, son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen bir sektör. Altındağlı kadınlarımızı gelirlerini artıracak farklı sektörlere yönlendirmeyi seviyoruz, buna çok önem veriyoruz. Dikiş atölyemizdeki kadınlarımızı da evcil hayvan kostümü dikmeleri için yönlendirdik. Ortaya gerçekten çok başarılı kıyafetler çıktı. İlk yapılan birkaç parça çok büyük ilgi gördü. Hayvanseverler, evcil hayvan besleyenler çok beğendi. Sonra siparişler gelmeye başladı. Atölyemiz siparişlere yetişemez oldu. Şimdi toplu siparişler alıyorlar ve talep eden pet-shop’lara ulaştırıyorlar. Ortaya çıkan her ürün kadınlarımızın nasıl emek verdiğinin ve özen gösterdiğinin ispatı. Bundan böyle evcil hayvan modasının da kalbi Altındağ’da atacak inşallah” dedi.