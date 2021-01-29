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Can dostların moda atölyesi

29.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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El emeklerini her alanda değerlendirmekte usta olan Altındağlı kadınlar, şimdi de evcil hayvan modasına el attı.

El emeklerini her alanda değerlendirmekte usta olan Altındağlı kadınlar, şimdi de evcil hayvan modasına el attı. Altındağlı kadınların dikiş atölyesi, can dostların moda evi oldu.
Altındağlı kadınlar, evcil hayvan modasına da el attı. Pet-shop’larda satılmak üzere evcil hayvanlar için kışlık kıyafet ve kostüm diken kadınların büyük ilgi gören kostüm dikiş atölyesinde siparişlerin hızına yetişilemiyor. Altındağlı kadınlar ayrıca Altın Eller Kadın Kooperatifi çatısı altında satış yaparak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Altındağlı kadınların her alanda çok becerikli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Asım Balcı, “Evcil hayvan kostümü sektörü, son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen bir sektör. Altındağlı kadınlarımızı gelirlerini artıracak farklı sektörlere yönlendirmeyi seviyoruz, buna çok önem veriyoruz. Dikiş atölyemizdeki kadınlarımızı da evcil hayvan kostümü dikmeleri için yönlendirdik. Ortaya gerçekten çok başarılı kıyafetler çıktı. İlk yapılan birkaç parça çok büyük ilgi gördü. Hayvanseverler, evcil hayvan besleyenler çok beğendi. Sonra siparişler gelmeye başladı. Atölyemiz siparişlere yetişemez oldu. Şimdi toplu siparişler alıyorlar ve talep eden pet-shop’lara ulaştırıyorlar. Ortaya çıkan her ürün kadınlarımızın nasıl emek verdiğinin ve özen gösterdiğinin ispatı. Bundan böyle evcil hayvan modasının da kalbi Altındağ’da atacak inşallah” dedi.

“Desteklerimiz sürecek”
Şu anda pandemi sürecinde olunduğu için 12 kadının çalıştığını söyleyen Başkan Balcı, “Ürünler çok beğeniliyor, siparişler çoğalıyor. Altın kadınlarımız da kendilerine sunulan imkanları çok güzel değerlendiriyor. Biz de onlara destek olmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Balcı, Altındağlı kadınların emeğine destek olmak ve bu güzel ürünlerden satın almak isteyen herkesi Altın Eller Kadın Kooperatifi’nin internet sitesini ziyaret etmeye davet etti. Başkan Balcı, “Altın Eller Kadın Kooperatifi’nden alışveriş yapmak isteyenler, kooperatifin Hamamarkası’nda bulunan satış ofisini ziyaret edebilir. Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ve yönetim merkezi, tarihi Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak’ta bulunuyor. Dileyenler ’www.altinellerimiz.com’ internet sitesi üzerinden alışveriş yapabilir” diye konuştu.

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