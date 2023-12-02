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Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu! Yarın toprağa verilecek

02.12.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün hayata gözlerini kapadı. Usta sanatçı çok sayıda tiyatro oyununun yanı sıra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Bir Avuç Deniz ve Medcezir gibi yapımlarda rol almıştı. Can Gürzap'ın cenaze programına ilişkin detaylar belli oldu.

"Kurtlar Vadisi", "Bir Avuç Deniz", "Aşk Beklemez" ve "Medcezir" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Can Gürzap, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Dün İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Aort anevrizması nedeniyle vefat eden Can Gürzap için ilk tören yarın saat 10.30'da AKM'de düzenlenecek. Gürzap, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sapanca Kırkpınar aile mezarlığına defnedilecek.

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CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

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Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

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