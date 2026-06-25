Scorpions 33 yıl sonra İstanbul'da! Aynı stadyumda tarihi yeniden yazdı

BKM organizasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) tanıtım desteğiyle gerçekleştirilen ve aylar öncesinden büyük heyecan yaratan Scorpions konseri, bu akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda on binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Rock müziğin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen grup, 60. kuruluş yılını kutladığı Coming Home – 60 Years of Scorpions Tour kapsamında İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza attı.

33 YIL SONRA AYNI STADYUMDA TARİH YENİDEN YAZILDI

Scorpions için bu konser yalnızca bir turne durağı değil, aynı zamanda tarihle yeniden buluşmaydı. Grup, 1993 yılında İnönü Stadyumu'nda verdiği unutulmaz konserden tam 33 yıl sonra aynı noktada, bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu olarak hizmet veren mekânda yeniden sahneye çıktı.

Haftalar boyunca merakla beklenen konser için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce hayran İstanbul'a geldi. Rock tarihinin en uzun soluklu gruplarından biri olan Scorpions, sahneye çıktığı ilk andan itibaren seyircinin enerjisini arkasına alarak gece boyunca temposunu hiç düşürmedi.

SAHNEDE TÜRK BAYRAĞI, KLAUS'TAN TÜRKÇE SELAM, STADYUMDA BÜYÜK COŞKU

Scorpions sahneye Türk bayrağı eşliğinde çıkarken, Klaus Meine geceyi Türkçe "İyi akşamlar İstanbul!" sözleriyle açtı. Efsane grup daha ilk dakikalardan itibaren stadyumda unutulmaz bir atmosfer yarattı.

Gecenin ilerleyen anlarında seyircilere seslenen Klaus Meine, İstanbul'da bulunmanın kendileri için taşıdığı özel anlamı şu sözlerle anlattı:

"Tekrar burada olmak harika, uzun zaman oldu. Bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İstanbul'a geri dönmek harika hissettiriyor. Biliyor musunuz, bu beni grubu ilk kurduğumuz 70'lerin başına götürüyor. O günlerde bir gün burada durup 60. yılımızı kutlayacağımızı ve hep birlikte şarkılar söyleyeceğimizi ancak hayal edebilirdim. Bu gerçekten inanılmaz. Bunu mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz. Seni seviyoruz İstanbul."

Klaus Meine'nin sözleri stadyumu dolduran on binlerce kişi tarafından alkışlarla karşılanırken, 33 yıl sonra aynı stadyumda gerçekleşen bu buluşma gecenin en duygusal anlarından biri oldu.

WIND OF CHANGE'DE ON BİNLER TEK SES OLDU, STADYUMDA ZAMAN DURDU

Gecenin en unutulmaz anı kuşkusuz "Wind of Change" sırasında yaşandı. Klaus Meine'nin ilk notalarıyla birlikte Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu dolduran on binlerce kişi şarkıyı baştan sona hep bir ağızdan söyledi. Dakikalar boyunca stadyum tek bir ses gibi yankılanırken, ortaya konserin en etkileyici ve en görkemli anlarından biri çıktı.

Klaus Meine'nin güçlü performansı, Matthias Jabs ve Rudolf Schenker'in enerjisi, grubun yıllara meydan okuyan sahne hakimiyetiyle birleşince İstanbul gecesi adeta dev bir rock şölenine dönüştü.

KLASİKLER, SÜRPRİZLER VE GECEYE DAMGA VURAN PERFORMANSLAR

Scorpions, İstanbul konserinde kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği şarkılarla hayranlarına kapsamlı bir müzik yolculuğu yaşattı. "Coming Home" introsunun ardından "Gas In The Tank" ile başlayan konser boyunca grup; "Make It Real", "The Zoo", "Coast To Coast", "Bad Boys Running Wild", "Send Me An Angel", "Wind of Change", "Loving You Sunday Morning", "Still Loving You" ve "Big City Nights" gibi klasiklerinin yanı sıra kariyerlerinin farklı dönemlerine uzanan özel bölümlere de yer verdi. Yaklaşık 15 dakika süren davul solosu ise gecenin en çok alkış alan anlarından biri oldu

Dünyanın en önemli barış şarkılarından biri olarak kabul edilen "Wind of Change" ve "Send Me An Angel" sırasında stadyumu dolduran on binlerce kişi şarkılara baştan sona hep bir ağızdan eşlik etti. "Still Loving You" ise binlerce telefon ışığının aydınlattığı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gecenin en duygusal anlarından birine sahne oldu.

Final bölümünde ise Scorpions vitesi yükseltti. "Big City Nights" ile zirveye çıkan enerji, bis parçası olarak seslendirilen "Blackout" ve tüm dünyanın ezbere bildiği "Rock You Like A Hurricane" ile doruğa ulaştı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu dolduran on binlerce müziksever, grubun 60 yıllık kariyerini kutlayan bu özel gecede şarkılara baştan sona eşlik etti.

"SENİ SEVİYORUZ İSTANBUL"

Konser öncesinde verdikleri röportajlarda İstanbul'u "dünyanın en güzel şehirlerinden biri" olarak tanımlayan grup üyeleri, gece boyunca seyirciden gördükleri yoğun ilgi karşısında duydukları mutluluğu sık sık dile getirdi.

Klaus Meine'nin sahneden yaptığı konuşmayı "Seni seviyoruz İstanbul" sözleriyle tamamlaması, gece boyunca hissedilen güçlü bağın en anlamlı anlarından biri oldu.

Scorpions'ın 60 yıllık kariyerini kutlayan dünya turnesinin en özel duraklarından biri olarak gösterilen İstanbul konseri, hem grup hem de hayranları için uzun yıllar unutulmayacak geceler arasındaki yerini aldı.

Rock tarihinin yaşayan efsaneleri, bir kez daha İstanbul'a neden her zaman özel bir bağla bağlı olduklarını gösterirken, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu da müzik tarihine geçecek gecelerden birine tanıklık etti.