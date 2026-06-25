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İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

Sadakatsiz dizisindeki Nil karakteriyle dikkatleri çeken Nazlı Bulum daha önce katıldığı bir programda ilk cinsel deneyimini anlatmış ve bu itirafıyla uzun süre konuşulmuştu. Nazlı Bulum, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu Doruk Kaya ile nikah masasına oturdu.

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi
Öznur Yaslı İkier

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi popüler oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Nil' karakteriyle adından söz ettiren Nazlı Bulum şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi 1

Katıldığı bir programda ilk cinsel deneyimini anlatan Nazlı Bulum, annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söylemişti. Ünlü oyuncunun bu açıklamaları uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı.

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi 2

Nazlı Bulum yaklaşık 5 yıldır beraberlik yaşadığı, Magarsus ve Zeytin Ağacı gibi unutulmaz dizilerin de kurgusuna imza atan alanının başarılı isimlerinden Doruk Kaya’yla nikah masasına oturdu.

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi 3

Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlenen çift, mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı. Nazlı Bulum ve Doruk Kaya, 27 Haziran’da düzenlenecek düğün ve kutlama organizasyonunda dostlarıyla bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
sadakatsiz Nazlı Bulum
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