Nilsu Berfin Aktaş bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Bodrum tatili sonrası rotasını yurt dışına çeviren Nilsu Berfin Aktaş, güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, bu kez tercihini Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan yana kullandı.

Siyah renginin hakim olduğu desenli bir bikini giymeyi tercih eden oyuncu, havuz başında çektirdiği fotoğrafları peş peşe paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaşımlarından ünlü ismin imaj değişikliğine giderek saçlarını kısa kestirdiği de görüldü. Aktaş'ın kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öte yandan Aktaş, Show Tv'de Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaz Bir Şarkı' programının ilk bölümüne konuk olmuş, eski ilişkisiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulunmuştu.

"O KADAR ACIMASIZ DEĞİLDİM"

2024 yılında aşk yaşayıp aynı yıl ayrıldığı, Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın söylediği şarkıların kendisi için yazılmadığını belirten oyuncu, "O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim" demişti.