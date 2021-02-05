YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çan Halk Sağlığı Merkezi açıldı

Çan Halk Sağlığı Merkezi açıldı

05.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çan Belediyesinin kurduğu Halk Sağlığı Merkezi açıldı.Fatih Mahallesinde bulunan Nadir Pazarbaşı Düğün Salonunun yanında açılan Çan Belediyesi Halk Sağlığı Merkezinde doktor, 2 hemşire, psikolog, diyetisyen ve aile danışmanı hizmet verecek.

Çan Belediyesinin kurduğu Halk Sağlığı Merkezi açıldı.
Fatih Mahallesinde bulunan Nadir Pazarbaşı Düğün Salonunun yanında açılan Çan Belediyesi Halk Sağlığı Merkezinde doktor, 2 hemşire, psikolog, diyetisyen ve aile danışmanı hizmet verecek. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Merkezde sağlık taraması, pansuman, enjeksiyon, serum, şeker ölçümü, biorezonas tedavisi, boy ve kilo takibinin yanı sıra kısa süre içinde de hasta nakil aracımızın gelmesiyle ilçe içerisinde de hizmetimizi sürdüreceğiz. Bu hizmetlerimizin yanında Aile danışmanımız olacak. Aile danışmanımız da aile içi ilişki ve iletişim problemleri, çocuk ilişkisi, kardeşler arasındaki problemler, çatışma ve uyumsuzluk, evlilik ayrılık ve boşanma süreçleri, aldatma ve aldatılma gibi konularda terapiler yapacak. Psikoloğumuzun çocuk, ergen ve yaşlılarımızın sorunlar hakkında terapileri olacak. Bir de diyetisyenimiz hizmet verecek. Diyetisyenimiz de kilo verme, kilo alma, eziklik beslenmesi, bebek çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi gibi hizmetlerimiz olacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Biga’da okul öncesinde uzaktan eğitim kararıBiga’da okul öncesinde uzaktan eğitim kararı
1/

Çanakkale Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:33
İkindi
16:19
Akşam
18:44
Yatsı
20:05

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Bulut Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Gencer Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanlığına Kadriye Kocaman atandı

Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanlığına Kadriye Kocaman atandı

AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu

AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu

GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de kayıp tıp fakültesi öğrencisi ölü bulundu

GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de kayıp tıp fakültesi öğrencisi ölü bulundu

Ak Parti Grup Başkanvekili Turan Çan teşkilatı ile buluştu

Ak Parti Grup Başkanvekili Turan Çan teşkilatı ile buluştu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de kayıp tıp fakültesi öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de kayıp tıp fakültesi öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'de kayıp üniversite öğrencisi genç için arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'de kayıp üniversite öğrencisi genç için arama çalışması başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.