Can Tanrıyar rahatsız oldu! Petek Dinçöz hakkında mahkemeden flaş karar

Petek Dinçöz, 2 ay önce eşi Serkan Kodaloğlu’ndan sebebi bilinmeyen bir şekilde aniden boşanmış ve hemen ardından Amerika’ya gitmişti. Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Petek Dinçöz beraberinde yıllar önce yaşadığı Can Tanrıyar ile ilgili iddialarla da adından söz ettiriyor.

Can Tanrıyar ise Petek Dinçöz ile anılmak istemediği için mahkemeye koştu. Tamar Tanrıyar ile mutlu bir evliliği olan ve 15 gün içerisinde bir kız çocuğu dünyaya getirmenin heyecanı içerisindeki Can-Tamar Tanrıyar bu gelişmelerden çok rahatsız olup mahkemeye başvurdu.

Mahkeme sunulan deliller neticesinde Can Tanrıyar’ın 2 ay süreyle Petek Dinçöz’den korunmasına hükmetti.

Bu karardan sonra Petek Dinçöz, Tamar Tanrıyar ile evli olan Can Tanrıyar’ı yine rahatsız ederse bu kez hapse girecek.

