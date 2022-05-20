MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Tanrıyar rahatsız oldu! Petek Dinçöz hakkında mahkemeden flaş karar

Can Tanrıyar rahatsız oldu! Petek Dinçöz hakkında mahkemeden flaş karar

20.05.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Tanrıyar sürekli Petek Dinçöz ve çevresinin hakkında konuşmasından rahatsız oldu. Mahkemeye başvuran ünlü isim için karar çıktı. Mahkeme Can Tanrıyar’ın 2 ay süreyle Petek Dinçöz’den korunmasına hükmetti.

Can Tanrıyar rahatsız oldu! Petek Dinçöz hakkında mahkemeden flaş karar

Petek Dinçöz, 2 ay önce eşi Serkan Kodaloğlu’ndan sebebi bilinmeyen bir şekilde aniden boşanmış ve hemen ardından Amerika’ya gitmişti. Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Petek Dinçöz beraberinde yıllar önce yaşadığı Can Tanrıyar ile ilgili iddialarla da adından söz ettiriyor.

Can Tanrıyar ise Petek Dinçöz ile anılmak istemediği için mahkemeye koştu. Tamar Tanrıyar ile mutlu bir evliliği olan ve 15 gün içerisinde bir kız çocuğu dünyaya getirmenin heyecanı içerisindeki Can-Tamar Tanrıyar bu gelişmelerden çok rahatsız olup mahkemeye başvurdu.

Pınar Eliçe'den olay Petek Dinçöz iddiası! &quot;O iş adamı sayesinde...&quot;Pınar Eliçe'den olay Petek Dinçöz iddiası! "O iş adamı sayesinde..."

Mahkeme sunulan deliller neticesinde Can Tanrıyar’ın 2 ay süreyle Petek Dinçöz’den korunmasına hükmetti.

Bu karardan sonra Petek Dinçöz, Tamar Tanrıyar ile evli olan Can Tanrıyar’ı yine rahatsız ederse bu kez hapse girecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı! "Güzel parça"Ünlü oyuncu yırtmaçlı elbisesiyle tam puan aldı! "Güzel parça"
Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çektiHastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti
'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor 'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

İlginizi Çekebilir

Bomba itiraf! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."

Bomba itiraf! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Astım hastalığı tedavi edilebilir mi?

Astım hastalığı tedavi edilebilir mi?

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.