Pınar Eliçe'den olay Petek Dinçöz iddiası! "O iş adamı sayesinde..."

Petek Dinçöz Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de aldı. Çocuğuyla Miami'ye yerleşen ve Rıza Sarraf ili ilişki iddialarıyla gündeme gelen Dinçöz krediyle 700 bin TL'ye ev alarak dikkat çekti. Al Sana Haber programında bu konu masaya yatırıldı.

Eliçe "Monte Carlo’daydım. Oradaki bir arkadaş grubunun içerisinde çok önemli, o bahsetmiş olduğun o iş adamının lafı geçti. Amerika’da yaşıyor ve şu an Petek’ e destek veren kişi o. Oradaki evini de alacak olan kişi de o…” dedi.

ŞOKE EDEN İDDİAYI YİNELEDİ

Pınar Eliçe’nin iddiası sonrası Sacit Aslan da yayına bağlanarak "Petek Dinçöz’e, şu anda Amerika’da olan bir beyefendi burada çok önemli bir gazinoyu ayarlıyor. Kıyafetler ayarlanıyor ve her şeyi yapılıyor. Petek Türkiye’ye dönüyor" iddiasında bulundu.



