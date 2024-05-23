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Can Tunaboylu sevgilisini darp ettiği iddialarıyla gündemdeydi! Savunmaları gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 14:53
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Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi şarkıcı Aybike Çelik’i darp ettiği iddialarıyla gündemdeydi. İlk duruşmaya çıkan Can Tunaboylu "Ayağa kalktım ve kollarımı açtım. Sanırım bu sırada elim müştekinin yüz bölgesine gelmiş" diyerek kendini savundu.

Can Tunaboylu sevgilisini darp ettiği iddialarıyla gündemdeydi! Savunmaları gündem oldu

"Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Tunaboylu'nun savunması gündem oldu.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Can Tunaboylu ve Aybike Çelik katıldı.

"KESİNLİKLE KASTEN VURMADIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Can Tunaboylu, "Benim annem ve babam da sanatçıdır. Ben de müzisyenim. Daha önce hiçbir şiddet olayına karışıp davalık olmamıştım. Müşteki ile 2023 yılı başlarında inişli çıkışlı duygusal bir ilişkimiz oldu" diyerek şunları söyledi:

"PROTEZ TIRNAKLARIYLA..."

"Kendisi aynı yıl mart ayında protez tırnakları ile benim vücudumu çizip, gözümü morartmıştı. Darp raporu alıp şikâyetçi oldum, hala soruşturma aşamasında. Dava konusu olay günü konserden çıkmıştım. Eve geldiğimizde müşteki, aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirerek bana saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruk vurmaya devam etti.

Ekran Alıntısı

Sonra yeter artık diyerek ayağa kalktım ve kollarımı açtım. Sanırım bu sırada elim müştekinin yüz bölgesine gelmiş. Çünkü sonradan yüzünde morarma olduğunu gördüm. Kasten vurmadım."

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"KISKANÇLIĞIM YERSİZ DEĞİLDİ"

Duruşmada söz verilen Aybike Çelik, "Çevresindeki insanlardan rahatsızdım, kıskançlığım yersiz değildi. İlişkinin bu şekilde yürüyemeyeceğini söyledim. Tırnaklarımı kendi göğsüne batırıp kırdı. Gözüme yumruk attı, tırnaklarımı göğsüme batırarak kırdı. Yüzüme tükürdü. Sistematik olarak darp edildim" ifadelerini kullandı.

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Olayın üstünden günler geçtikten sonra şikayetçi olduğu sorusuna ise, Çelik, "Grubun vokalisti Kaan Boşnak'ın hamile eşine darp davasını da görünce şikayetçi olmaya karar verdim" şeklinde yanıt verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme tarafların tanıklarının dinlenmesi için ekim ayına ertelendi.

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