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Can Yaman hakkında bomba iddia!

29.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sardunya Adası'ndaki festivale katılan Yaman, burada italyan oyuncu Francesca Del Fa ile yakınlaştı. İkili festivalin ardından birbirini takibe aldı.

Can Yaman hakkında bomba iddia!

Ünlü oyuncu Cam Yaman'ın İtalyan sevdası bitmiyor. Geçtiğimiz dönemlerde İtalyan spiker Diletta Leotta ile doludizgin bir aşk yaşayan Yaman, genç kadını annesiyle de tanıştırmıştı.

Gelin moduna geçen Leotta ile yollarını ayıran Can Yaman, ünlü İtalyan aktris Francesca Chillemi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Edinilen bilgiye göre, yakışıklı oyuncu bu kez de başka bir İtalyan güzelle yakınlaştı.

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SAMİMİ DAKİKALAR

Sardunya Adası'ndaki festivale katılan Yaman, İtalyan basınına göre burada ünlü oyuncu Francesca Del Fa ile samimi anlar yaşadı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİPLEŞTİLER

'Yeni bir aşk' iddiaları yükselirken, festivalde yakınlaşan ikili, birbirlerini sosyal medyadan da takibe aldı.

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Can Yaman
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