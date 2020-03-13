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Can Yaman ile Özge Gürel yeniden aynı dizide buluşuyor!

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2020 02:13 | Son Güncelleme

Daha önce birlikte rol aldıkları Dolunay dizisiyle dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Can Yaman ile Özge Gürel, Gold Film’in yaz aylarında ekrana gelecek olan dizisine yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Can Yaman ile Özge Gürel yeniden aynı dizide buluşuyor!

Can Yaman ile Özge Gürel daha önce Dolunay isimli bir dizide birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. İkili yıllar sonra yine bir dizi için yan yana gelecek.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman ve Özge Gürel, Gold Film yapımcılığıyla yaz aylarında ekrana gelecek olan "Bay Yanlış" isimli dizide partner olacak.

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Libido açıklamasıyla olay olan Can Yaman'ın Mart ayında çekimlere başlanması planlanan dizisi daha ileri bir tarihe ertelenmişti. Dizide Can Yaman'la partner olması beklenen Pınar Deniz de projeden ayrıldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman, özge gürel,

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