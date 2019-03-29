MAGAZİN

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Can Yaman, 2 yıl önce dizi setinde rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlattığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Günlük kazancının 90 TL olduğu öğrenilen Yaman, 7 bin 830 TL para cezasına çarptırıldı.

Genç oyuncu Can Yaman, 2 yıl önce rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlatarak, hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Günlük kazancı ortalama 90 TL olarak belirlenen Yaman, 7 bin 830 TL tazminat ödeyecek.

BARDAK FIRLATARAK, HAKARET ETTİ

Şu sıralar Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı ''Erkenci Kuş'' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Can Yaman, 2 yıl önce Selen Soyder'le birlikte yer aldıkları dizinin setinde tartışma yaşamıştı. Tartışma sırasında Can Yaman'ın rol arkadaşı Soyder'e çay bardağını fırlatarak, hakarette bulunduğu iddia edilmişti.

YAMAN, AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Sabah'ın haberine göre; genç oyuncular arasında yaşanan olayın ardından ikili mahkemelik olmuştu. Mahkemede tanıklar dinlendi ve sette bulunan kamera görüntüleri izlendi. Beykoz 3. Asliye Mahkemesi Can Yaman'ı suçlu bularak, hakaretten 87 gün adli para cezası verdi. Günlük kazancı 90 TL olarak belirlenen Yaman, toplamda 7 bin 830 TL ceza ödeyecek.

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Can Yaman günlük geliri

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hangi ünlü mahkemeye çıksa ya aylık bin tl ya da günlük 90 tl kazanıyor. yazıklar olsun bunlara vergi kaçırmaya izin verene.. ülkemin emekciside bunlara ders vermeli
zürefanın düşkünü ,beyaz giyer kış günü ...
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