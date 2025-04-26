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Survivor All Star 2025'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Survivor All Star 2025'te 25 Nisan Cuma akşamı yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da eleme düellosunda Pınar, Sevgi, Meryem ve Yağmur karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda finale kalan isimler Pınar Saka ve Yağmur Banda oldu. Kıran kırana mücadelenin sonunda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Survivor All Star 2025'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı
Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star 2025 yeni bölümüyle 25 Nisan akşamı ekrana geldi. Bu akşam bir ismin daha Survivor hayalleri yarım kaldı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı.

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Pınar, Sevgi, Meryem ve Yağmur oldu. Survivor'da eleme düellosunun ilk ayağında Meryem ve Yağmur karşılaştı.

SURVİVOR

Düellonun diğer oyununda ise Pınar ile Sevgi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-1 kazanan Sevgi, bu skorla Survivor'a devam dedi.

survivor

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da düello finalinde Yağmur ve Pınar karşı karşıya geldi. Eleme gecesinin sonunda Survivor'a veda eden isim Pınar Saka oldu.

SURVİVOR 3

Pınar Saka veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Pınar, elendikten sonra ''3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum. Çok sevdiğim, çok özleyeceğim arkadaşlarım var. Hepsine sakatsızlık bir final diliyorum.'' dedi.

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