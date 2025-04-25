SON DAKİKA: Merakla bekleniyordu! Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu

TFF, Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.

Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu