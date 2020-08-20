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Çanakçı deresi temizlendi

TOKAT HABERLERİ  | 20.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Belediye Çevre Temizlik Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinden geçen Çanakçı deresinde temizlik çalışması yapıldı.Niksar Belediyesi ekipleri, temiz bir çevre için Çanakçı Deresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Belediye Çevre Temizlik Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinden geçen Çanakçı deresinde temizlik çalışması yapıldı.
Niksar Belediyesi ekipleri, temiz bir çevre için Çanakçı Deresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler derede bulunan çeşitli atıkları toplarken, atıklar arasında kullanılmış maskelerin olması da dikkat çekti.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, özellikle korona virüs döneminde vatandaşların daha duyarlı olmaları ve hijyene önem vermeleri gerektiğinin altını çizerek; “Korona virüs ile mücadelede maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra çevre temizliğinin de önemi var. Çanakçı Deremizin temizliğini her hafta ekiplerimiz yapıyorlar. Lakin kullanılan maskeler yanı sıra çok sayıda atık ile deremiz kirletilmekte. Hemşehrilerimizden bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Kullanılmış maskeler en büyük hastalık sebebidir. Lütfen çevremizi koruyalım yerlere çöp atmayalım” dedi.

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