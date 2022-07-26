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Çanakkale açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.07.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında botlarının motoru arızalanan 10 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, Gökçeada açıklarındaki lastik botun motorunun arızalandığı ve sürüklenmeye başladığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

"TCSG-903" botunca gerçekleştirilen operasyonda, bot içinde bulunan ve çeşitli ülkelere mensup 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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