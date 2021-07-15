YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale açıklarında 12 yabancı uyruklu kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 12 yabancı uyruklu kurtarıldı

15.07.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında 12 yabancı uyruklu kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale açıklarında lastik botta bulunan 12 yabancı uyruklu kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup göçmen, Ayvacık ilçesi açıklarındayken sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye gönderilen "TCSG-6" botuna alınan 12 göçmen kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Çanakkale açıklarında 12 yabancı uyruklu kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'deki felakette ölü sayısı yükseldiRize'deki felakette ölü sayısı yükseldi
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
ÇOMÜ'nün yetiştirdiği ıstakoz yavruları denize bırakıldıÇOMÜ'nün yetiştirdiği ıstakoz yavruları denize bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:51
Öğle
13:25
İkindi
17:22
Akşam
20:50
Yatsı
22:33

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Orçun Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Anafartalar Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Marmara Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.