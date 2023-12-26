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Çanakkale açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı

26.12.2023 09:01 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu "KB-2" tarafından durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" tarafından durdurulan lastik bottaki 36 Afganistan, 5 İran uyruklu ve başka bir bottaki 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan

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