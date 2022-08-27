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Çanakkale açıklarında geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.08.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 22 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "KB-4510" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık sahil güvenlik

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