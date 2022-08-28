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Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

28.08.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi, römorkörlerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ukrayna'dan Yunanistan'a gittiği sırada, boğazın Marmara Denizi yönünden girişindeki Gelibolu Bolayır mevkisinde dün karaya oturan, 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı "Yalıkoy" kargo gemisi için çalışma yapıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile"KEGM-9" botunun yanı sıra kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki kurtarma çalışmasıyla gemi yüzdürüldü.

Gemi daha sonra 5 numaralı demir sahasına götürülüp demirletildi.

Yalıkoy isimli gemi dün Bolayır açıklarında karaya oturmuş, gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu gönderilmişti.

Çanakkale Boğazı girişinde kargo gemisi karaya oturdu

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