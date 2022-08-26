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Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

26.08.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi için çalışma başlatıldı.

Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan "Mona" isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

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Çanakkale Çanakkale Boğazı karaya oturma gemi

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