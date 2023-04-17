Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

Gemi, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek, demirletildi.
Hollanda’dan Romanya’ya giden, 178 metre uzunluğundaki ‘MILTIADES 2’ isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-16’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.