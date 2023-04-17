YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

17.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 178 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı ‘MILTIADES 2’ isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

Gemi, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek, demirletildi.

Hollanda’dan Romanya’ya giden, 178 metre uzunluğundaki ‘MILTIADES 2’ isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-16’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de iftar programında konuştu:Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de iftar programında konuştu:
Pusetten düşen bebek hayatını kaybettiPusetten düşen bebek hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:27
Öğle
13:19
İkindi
17:02
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Pazartesi

Orçun eczanesi
Merkez
Özge eczanesi
Merkez
Bayraktar eczanesi
Ayvacik
Eda eczanesi
Ayvacik
Meydan eczanesi
Biga
Saglik eczanesi
Can
Yasam eczanesi
Lapseki
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.