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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi

27.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası nedeniyle sürüklenen gemi, güvenli bölgeye götürüldü.

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Liberya bayraklı 185 metre boyundaki "Kavkaz V" isimli kuru yük gemisinin makineleri Çanakkale Boğazı'nın Sarıçay mevkisi önlerinde arızalandı.

Bir süre sürüklenen geminin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-13" isimli römorkörler sevk edildi.

Römorkörler tarafından yedeklenen 26 bin 300 grostonluk gemi, Karanlık Liman demir bölgesine çekilerek demirletildi.

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